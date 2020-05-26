Вице-президент Blizzard заявил, что компания работает над созданием новых игр

У компании больше нет возможности переделывать игры.

В ходе фестиваля BlizzCon вице-президент Blizzard Аллен Адхам заявил, что компания работает над созданием новых игр. Он отметил, что у фирмы больше нет возможности переделывать старые игры.

Стоит отметить, что у нас практически не осталось ничего, что можно было бы взять за основу для ремастеринга. Так что в будущем вы можете увидеть кое-что новое заявил Адхам.

Адхам отметил, что ранее компания несколько раз переделывала игры. Однако, по его словам, фирма намерена идти в ногу со временем и создавать новые проекты.

Теперь мир стал новым, с постоянно живыми проектами. Это означает, что циклы разработки длиннее, команды крупнее, а требования для запуска успешных игр выше, и надо больше времени, чтобы выпустить проект отметил вице-президент.

По его словам, на данный момент команды разработчиков работают над созданием новых игр.

Ранее мы писали, что Studio FOW выпустила трейлер эротической видеоигры Subverse.

Фото: ВКонтакте / Blizzard Entertainment