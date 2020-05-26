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Вице-президент Blizzard заявил, что компания работает над созданием новых игр
Сегодня, 15:09
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kraratau27

Вице-президент Blizzard заявил, что компания работает над созданием новых игр

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У компании больше нет возможности переделывать игры.

В ходе фестиваля BlizzCon вице-президент Blizzard Аллен Адхам заявил, что компания работает над созданием новых игр. Он отметил, что у фирмы больше нет возможности переделывать старые игры. 

Стоит отметить, что у нас практически не осталось ничего, что можно было бы взять за основу для ремастеринга. Так что в будущем вы можете увидеть кое-что новое 

заявил Адхам. 

Адхам отметил, что ранее компания несколько раз переделывала игры. Однако, по его словам, фирма намерена идти в ногу со временем и создавать новые проекты.

Теперь мир стал новым, с постоянно живыми проектами. Это означает, что циклы разработки длиннее, команды крупнее, а требования для запуска успешных игр выше, и надо больше времени, чтобы выпустить проект

отметил вице-президент. 

По его словам, на данный момент команды разработчиков работают над созданием новых игр. 

Ранее мы писали, что Studio FOW выпустила трейлер эротической видеоигры Subverse.

Фото: ВКонтакте / Blizzard Entertainment 

Теги: blizzard, видеоигры
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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