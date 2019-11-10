Вице-премьер Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей

О новой инициативе в сфере безопасности на дорогах сообщил ТАСС.

Вице-премьер Максим Акимов уточнил, что такая система может заработать уже в 2020 году. Водителей могут начать поощрять за аккуратное вождение в тестовом режиме. По его и нформации, это не потребует затрат на оборудование, но под программу нужно будет создать отдельную нормативную базу, способную влиять на стоимость автостраховки.

Политик считает, что за этим будущее и такая инициатива – важный вклад в общую безопасность на российских дорогах. Акимов также добавил, что появление подобной системы обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что операторов 5G обяжут перейти на российские серверы.

Видео: Randy Pike, glitchFan2428, AdamC3046 / YouTube