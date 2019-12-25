Вице-губернаторы Петербурга перераспределили обязанности

Несколько комитетов сменит руководство.

Глава Петербурга Александр Беглов внес правки в распоряжение об обязанностях городских вице-губернаторов. Изменения в структуре управления начнут действовать с 1 сентября. Информация об этом размещена на сайте Смольного.

Так, согласно изменениям, Александр Бельский станет заведовать не только комитетами по молодежной политике и территориального развития, но и комитетом по печати, шефство над которым раньше осуществляла Ирина Потехина.

Потехина в свою очередь переходит на должность главы архивного комитета и комитета по делам ЗАГС, а комитет по труду и занятости теперь будет курировать Владимир Княгинин.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный выделит 3 миллиона рублей на молодежные проекты.

Фото: Piter.TV