Смольный выделит 3 миллиона рублей на молодежные проекты

Среди сотни инициатив выберут 30 лучших.

Смольный выплатит 3 миллиона рублей на реализацию лучших молодежных проектов города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике.

Отмечается, что в текущем году на получение соответствующей премии подали свыше 167 заявок. В скором времени комиссия возьмется за рассмотрение представленных проектов и расспросит номинантов о планах, а также проведет защиты проектов. Из всех инициатив отберут 30 лучших, каждый автор получит по 100 тысяч рублей. Известно, что чаще всего предлагались проекты по образованию, культуре и экологии, встретились среди всех инициатив идеи карьерного клуба, SMM волонтерства, проекты для молодых педагогов, а также разработка мобильных приложений.

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