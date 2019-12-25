Эксперт ВШЭ прокомментировал новые социальные стандарты для пожилых в Ленобласти

Андрей Ермилов отметил наиболее важные пункты.

Представитель ВШЭ, доктор экономических наук, автор книги "Железная старость" Андрей Ермилов высказал свое мнение о новом законе "о социальных гарантиях" для населения Ленинградской области и его действии в отношении пожилых людей. Эксперт считает, что польза стандартов для населения преклонного возраста очевидна. Об этом сообщил online47.

Благодаря законопроекту, ветераны Великой Отечественной войны будут получать выплаты без необходимости сбора документации. Также нововведения касается увеличения льгот по пользованию общественным транспортом и жилищных условий фронтовиков. Капитальный ремонт в их квартирах должен быть проведен сразу после поступившего запроса, без очередей.

Кроме того, Ермилову показалось правильным решение об обеспечении льготников услугами бани, которые проспонсирует региональная казна. Наконец, для пожилых будут более доступны путешествия на территории региона – гражданам старше 65 лет будут предоставлять путевки.

Ранее мы рассказали о том, что депутат Госдумы позитивно отозвалась о социальных гарантиях, которые собираются вводить в Ленобласти

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