Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении Плитко уголовного дела.

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Речь идёт о размере взятки в 3,4 миллиона рублей.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2018 года вице-губернатор создал преступную группировку. Она вымогала у местных бизнесменов взятки. К преступным действиям привлекались доверенные лица. Им помогали устроиться на должности в подведомственных министерствах и учреждениях.

Группировка наладила получение взяток от ИП или юрлиц за заключение договоров на продажу древесины с областным учреждением "Кировгослесхоз".

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении Плитко уголовного дела. После ему должны избрать меру пресечения.

Ранее сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.