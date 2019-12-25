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Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке
Сегодня, 14:18
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matveyvn

Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению во взятке

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В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении Плитко уголовного дела.

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Речь идёт о размере взятки в 3,4 миллиона рублей.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2018 года вице-губернатор создал преступную группировку. Она вымогала у местных бизнесменов взятки. К преступным действиям привлекались доверенные лица. Им помогали устроиться на должности в подведомственных министерствах и учреждениях.

Группировка наладила получение взяток от ИП или юрлиц за заключение договоров на продажу древесины с областным учреждением "Кировгослесхоз".

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении Плитко уголовного дела. После ему должны избрать меру пресечения.

Ранее сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Теги: взятки, кировская область, коррупция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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