Вице-губернатор обсудил безработицу и киберспорт с молодежью

Внимание уделили также поддержке проектов по улучшению жизни в Петербурге. Бельский рассказал о новых молодежных пространствах, которые помогут активным петербуржцам реализовать идеи и свой потенциал.

Стало известно, что Вице-губернатор Александр Бельский, координирующий работу комитета по молодежной политике, встретился с молодыми петербуржцами для обсуждения актуальных вопросов.

Открытый диалог прошел накануне Дня молодежи в современном пространстве "Просто". Как сообщает пресс-служба вице-губернатора, с молодыми людьми Бельский обсудил безработицу, развитие киберспорта в Петербурге и укрепление межнациональных отношений среди студентов.

Внимание уделили также поддержке проектов по улучшению жизни в Петербурге. Бельский рассказал о новых молодежных пространствах, которые помогут активным петербуржцам реализовать идеи и свой потенциал. В конце встречи вице-губернатор поздравил собравшихся с наступающим праздником.

Ранее мы информировали о том, что петербуржец Максим Гребнев стал чемпионом Европы по настольному теннису.

Фото: pixabay.com