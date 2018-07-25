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Петербуржец Максим Гребнев стал чемпионом Европы по настольному теннису
Сегодня, 18:48
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Петербуржец Максим Гребнев стал чемпионом Европы по настольному теннису

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Гребнев стал победителем в парном мужском разряде, его соперником был московский теннисист Лев Кацман.

В воскресенье, 27 мая, петербуржец Максим Гребнев стал чемпионом Европы по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Спортсмен выступал в составе сборной команды России. Гребнев стал победителем в парном мужском разряде, его соперником был московский теннисист Лев Кацман. Максим Гребнев завоевал золото европейского чемпионата. 

Максим Гребнев — воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва "НИКА", расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области.  

Ранее Piter.tv писал, что болельщица спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс".

Фото: pixabay.com

Теги: table tennis ping pong, настольный теннис, пинг понг
Категории: Картина дня, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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