Гребнев стал победителем в парном мужском разряде, его соперником был московский теннисист Лев Кацман.

В воскресенье, 27 мая, петербуржец Максим Гребнев стал чемпионом Европы по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Спортсмен выступал в составе сборной команды России. Гребнев стал победителем в парном мужском разряде, его соперником был московский теннисист Лев Кацман. Максим Гребнев завоевал золото европейского чемпионата.

Максим Гребнев — воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва "НИКА", расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области.

Ранее Piter.tv писал, что болельщица спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс".

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