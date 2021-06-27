Болельщица спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"

Ее объявили в розыск.

Болельщица стала причиной масштабного завала велосипедистов во время гонки "Тур де Франс". Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на De Telegraaf.

Инцидент произошел в ходе первого этапа "Большой петли" за 45 километров до финиша. Немецкий велогонщик Тони Мартин врезался в плакат болельщицы, которая в это время смотрела в сторону оператора. Это повлекло за собой цепную реакцию падений лидеров гонки.

В результате происшествия несколько спортсмены получили травмы. Испанский велогонщик Марк Солер получил переломы двух рук, а француз Сирил Лемуан – множественные переломы ребер и коллапс легкого. Всего пострадали более 20 участников "Тур де Франс".

Жандармерия Финистера в соцсетях объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности. Виновницу объявили в розыск.

Ранее в Китае инженер создал велосипед, который ездит самостоятельно.

Видео: Youtube/FloBikes, GCN Racing