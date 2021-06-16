В Китае инженер создал велосипед, который ездит самостоятельно

Он не падает даже когда стоит на месте.

Китайский инженер Чжи Хуэй Цзюнь разработал самобалансирующийся электрический велосипед. Электродвигатель и аккумулятор он установил на подседальной трубе. Причем велосипед не падает даже тогда, когда стоит на месте. Об этом сообщает Gizmodo.

Отмечается, что инженер создал систему, которая самостоятельно может поворачивать руль через рычажный механизм. Встроенная камера и система LIDAR позволяют велосипеду ездить без водителя, то есть самостоятельно.

Самобалансировка достигается с помощью тяжелого металлического колеса, установленного под сиденьем перпендикулярно велосипеду. Подчеркивается, что такой велосипед инженер создал всего за четыре мясца в свободное время.

Видео: Youtube/稚晖君