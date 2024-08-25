Инцидент рассматривала спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России.

Российскую теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, инцидент произошел на августовском турнире по настольному теннису в Чебоксарах. Отмечается, что 15-летняя спортсменка, представлявшая Нижегородскую область, после поражения бросила ракетку в проходе. В результате ее действий ракетка попала в голову другой спортсменки, а после отлетела в голову еще одному человеку.

За эти действия главный судья соревнований показал красную карточку нарушительнице. Ее дисквалифицировали до конца турнира. Инцидент рассматривала спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России. Спортсменку отстранили от соревнований на полгода.

Фото: pxhere.com