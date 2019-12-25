Вице-губернатор Соколов пообещал прибыль от ЗСД с 2021 года

Большая часть денег пойдет в городскую казну.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) начнет приносить прибыль в городской бюджет со следующего года. Такой прогноз сделал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в эфире телеканала "78".

По словам Соколова, в 2018 году ЗСД получил из бюджета города 4,1 млрд рублей, в 2019 году – 3,7 млрд рублей. В этом году такие платежи не были заложены в бюджет, поэтому концессионеру перестали платить минимальный гарантированный доход. Ожидается, что с 2021 года ЗСД начнет приносить прибыль, большая часть из которой пойдет в городскую казну.

Ранее мы писали, что за год по новой развязке ЗСД проехали 1,3 млн автомобилей.

Фото: Piter.TV