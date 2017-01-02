Теперь доля в 40% записана на супругу чиновника.

Вице-губернатор Максим Соколов передал долю в клинике своей жене. Чиновник вышел из состава совладельцев бизнеса ООО "Икс-Клиника". Об этом сообщила "Фонтанка.ру". По данным издания, данная компания руководит центром адаптационной медицины и обновления организма. Отделение Х-Clinic располагается в поселке Репино.

С 23 декабря в ЕГЮРЛ значится запись о том, что 40% доля Максима Соколова переходит его супруге Анжелике Рыскове. Остальные бизнесмены сохранили свою долю. За Николаем Сергеенко остался 41% акций, за Андреем Перминовым - 19%. Оба мужчины ранее работали в качестве менеджеров в "Корпорации С". До прихода Соколова в Смольный, он трудился в том же месте.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, чем займется в городе вице-губернатор Петербурга.

Фото: Piter.tv

