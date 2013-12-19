Вице-губернатор Пиотровский: внутренние туристы стали "замещать" иностранных в Петербурге

Чаще всего в Северную столицу приезжают жители Москвы и Московской области.

Петербургу впервые с начала пандемии удалось "заместить" часть иностранных туристов соотечественниками. Таковы итоги первого квартала 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Больше всего к нам приезжает гостей из Москвы и Подмосковья — свыше 38%, Северо-Западного региона — 16% и Приволжья — 15%.

Также в Петербург любят приезжать жители Краснодарского края.

Всего с начала года Северную столицу посетили около 3,8 млн туристов. Из них более 130 тысяч — иностранцы. В Смольном ожидают, что за год удастся добиться показателя хотя бы в 5-6 млн.

Как ранее сообщил председатель комитета по туризму, эта сфера принесла бюджету города 145 млрд рублей. Средний чек туристов составил 36,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv