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Вице-губернатор Петербурга отчитался Мутко о подготовке города к зиме
Сегодня, 16:55
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Alena_Zinovieva
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Вице-губернатор Петербурга отчитался Мутко о подготовке города к зиме

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В Северной столице к отопительному сезону уже готовы более 20 тысяч жилых зданий.

В четверг, 16 августа, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко отчитался Виталию Мутко о подготовке города к зиме. Он отметил, что в Северной столице к отопительному сезону уже готовы более 20 тысяч жилых зданий, что составляет 68 % от общего плана. Всего к холодам планируется отремонтировать 23 тысяч 346 помещений. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Теплоснабжающие организации отремонтировали 346 теплоисточников из 587 запланированных. За лето 613 теплосетей проверили на прочность и плотность, что составляет 90 % от плана.

Ранее мы писали, что трубы Московского района проверят на прочность.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: виталий мутко , николай бондаренко , отопительный сезон , подготовка к зиме
Категории: Новости СПб Лента новостей

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