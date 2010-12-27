Трубы Московского района проверят на прочность

В Московском районе Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосетей. Об этом сообщает ГУП "ТЭК СПб".
В четверг, 16 августа, на Пулковском шоссе проверят магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети. В зону испытаний попадают дома от 89 до 105 по Пулковскому шоссе. Местых жителей просят быть сегодня предельно внимательными и не парковать свои автомобили в охранной зоне испытаний.
Сети проверяют на готовность к отопительному сезону. Во время проверки, увеличивается давление, которое несколько превышает повседневные стандартные нагрузки. Это помогает находить аварийные участки труб.
Ранее "ТЭК" наказали за сбои в отоплении: Арбитражный суд признал нарушения предприятия.
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