Вице-губернатор Петербурга прокомментировал отказ от Болонской системы

По словам Владимира Княгинина, количество программ специалитета возрастет.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, курирующий деятельности комитета по высшей школе и науки, прокомментировал выход России из Болонской системы. По его словам, некоторые программы и проекты, которые ранее реализовывались с европейскими партнерами, могут закрыться или изменить свой формат.

Очевидно, что оставлять полный пакет требований, обеспечивающих соответствие Болонской системе, не то чтобы нет смысла, просто не стоит считать, что система раз и навсегда законсервирована.

В интервью "Петербургскому дневнику" чиновник отметил, что программы бакалавриата и специалитета частично сохранятся, при этом в целом российскую систему высшего образования ждут изменения. Он выделил несколько тенденций, которые сейчас наблюдаются в стране и Петербурге.

Во-первых, растет количество направлений подготовки, меняются сами специальности. Во-вторых, увеличивается количество уровней образования даже внутри вузов и в системе высшей школы. Бинарного деления на бакалавриат и магистратуру недостаточно. В-третьих, само высшее образование находится под давлением других рыночных игроков. По словам Княгинина, формируются более гибкие пути получения образования и профессиональной подготовки.

Ранее стало известно о том, что обновленную систему образования в России могут запустить в 2023 году.

Фото: Piter.tv