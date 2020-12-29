Вице-губернатор Петербурга поздравил подопечных Дома-интерната №1

Олег Эргашев подчеркнул, что социальную реабилитацию должны пройти как можно больше детей.

В воскресенье, 3 января, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев навестил подопечных Дома-интерната №1 для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Эргашев провел осмотр учреждения - кабинетов реабилитации, творческих мастерских - и поздравил детей с наступившим праздником, вручив им подарки. В том числе, чиновник передал в пользование подопечных современную технику для компьютерного класса. Он отметил, что необходимо сделать все возможное для прохождения как можно большим количеством особенных детей социальной реабилитации.

Добавим, что в 2020 году в рамках проекта "Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста" в Доме-интернате №1 50 детей были обеспечены рабочими местами в сфере благоустройства.

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Фото: Piter.TV