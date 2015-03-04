Вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Звоник лишился должности

Александр Беглов освободил Константина Звоника от поста вице-губернатора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности вице-губернатора по вопросам здравоохранения Константина Звоника. Чиновник занимал пост с февраля 2025 года.

В Санкт-Петербурге освободили от должности вице-губернатора по здравоохранению Константина Звоника. Решение принял губернатор Александр Беглов, сообщили Фонтанке.

О том, что должность вице-губернатора вакантна, объявили официально. Сам Звоник публичных комментариев о своем статусе не дает. Чиновник был назначен на пост в начале февраля 2025 года. С середины июня он находился в отпуске, а его обязанности временно исполнял Владимир Омельницкий.

До назначения на должность вице-губернатора Звоник возглавлял территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников.

Фото: Pexels / Tirachard Kumtanom