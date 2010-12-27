Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Игорь Албин поздравил десантников с профессиональным праздником
Сегодня, 12:09
0
Alena_Zinovieva
58

Игорь Албин поздравил десантников с профессиональным праздником

0
 
 

На своей странице в Twitter вице-губернатор Петербурга опубликовал открытку, на которой изображен Винни-Пух в форме.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поздравил десантников с их профессиональным праздником. На своей странице в Twitter он опубликовал открытку, на которой изображен Винни-Пух. На картинке медвежонок в синем берете и тельняшке. В небо он поднимается на воздушном шарике.

Напомним, День ВДВ отмечается в России 2 августа. Сегодня петербуржцев ждет масштабная культурно-развлекательная программа.

Ранее Игорь Албин предложил сингапурскому архитектору заняться тремя проектами Петербурга.

Фото: Twitter / Игорь Албин

Теги: винни-пух в тельняшке , день вдв , игорь албин
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5