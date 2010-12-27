Игорь Албин предложил сингапурскому архитектору заняться тремя проектами Петербурга

Политика особо волнует ситуация с городом-спутником "Южным", намывными территориями и развитией морской инфраструктуры.

Днем 25 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь АЛбин встретился с сингапурским архитектором Лю Тай Кером. Политик совместно с делегацией Северной столицы предложил иностранцу поработать над тремя городскими проектами.

Лю Тай Кер рассказал, что заинтересовался созданием города-спутника "Южный", который планируют возвести в Пушкинском районе. Сингапурец предложил чиновникам "посмотреть на проект с высоты большого Генплана города, понимая, сыном, внуком или правнуком является Южный для Петербурга, какая роль ему отводится".

Также специалисты отметил, что многие его инновационные разработки можно применить и в пределах Санкт-Петербурга. Он пригласил представителей из России для проведения совместных мастер-классов. В ответ эксперта пригласили на международную конференцию по вопросам пространственного развития, которая пройдет в городе на Неве.

Кроме "Южного", Игорь Албин считает возможным предложить сотрудничество по строительству намывных территорий в Сестрорецке, а также формированию морской инфраструктуры.

Фото: gov.spb.ru