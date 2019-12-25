Петр Святашов считает, что развязывать войну с США не стоит.

Вице-адмирал призвал покончить с "бесцеремонным" эсминцем США в Черном море. Об этом в беседе с журналистами НСН сообщил российский эксперт Петр Святашов, являющийся бывшим начальником штаба Черноморского флота ВМФ РФ. По мнению военного, нельзя позволять американскому боевому кораблю "Дональд Кук" "делать все, что ему захочется".

Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые Петр Святашов, вице-адмирал России

Специалист считает, что России все же не стоит развязывать войну с Вашингтоном. Однако он уточнил, что Москва имеет адекватные способы, чтобы ответить США. Эксперт напомнил о том, что предотвратить угрозу можно при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в Черное море зашли два американских эсминцев. Российский фрегат "Адмирал Макаров" провел в данной акватории учения, включавшие морской бой. Также экипаж корабля отработал миссию по обнаружению воздушной цели. Моряки "боролись" с объектом постановкой активных и пассивных помех.

В сети появилось видео полета Су-24 вблизи эсминца ВМС США "Дональд Кук".

Фото: Pixabay.com