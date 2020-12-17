В акватории находились "Портер" и "Дональд Кук".

Два американских эсминца провели операцию в Черном море. Об этом сообщило американское посольство в Киеве в собственном Twitter-аккаунте. По данным дипломатов, в мероприятиях участвовали боевые корабли Военно-морского флота "Портер" и "Дональд Кук". Маневры проводились в рамках усиления взаимодействия между группировками НАТО.

В миссии также были задействованы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО, патрульный борт P-8A. Ранее об операции американских военных в акватории Черного моря рассказали в российском Национальном центре управления обороной 27 января. Военные заявили, что в регион зашел эсминец "Портер". За четыре дня до этого туда же зашел "Дональд Кук".

Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США.

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet