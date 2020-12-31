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В сети появилось видео полета Су-24 вблизи эсминца ВМС США "Дональд Кук"

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Эсминец США, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", появился в акватории Черного моря 23 января.

В сети появилось видео полета Су-24 вблизи эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Чёрном море. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что военно-морские силы США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров. Они обеспечивают безопасность и стабильность в регионе.

Эсминец США "Дональд Кук", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", появился в  акватории Черного моря 23 января. В Минобороны РФ отметили, что российские военные следили за действиями американского корабля.

Ранее мы писали, что два американских эсминца провели операцию в Черном море.

Видео: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

 

Теги: вмс сша, дональд кук, су-24
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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