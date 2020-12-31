Эсминец США, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", появился в акватории Черного моря 23 января.

В сети появилось видео полета Су-24 вблизи эсминца ВМС США "Дональд Кук" в Чёрном море. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что военно-морские силы США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров. Они обеспечивают безопасность и стабильность в регионе.

Эсминец США "Дональд Кук", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", появился в акватории Черного моря 23 января. В Минобороны РФ отметили, что российские военные следили за действиями американского корабля.

Ранее мы писали, что два американских эсминца провели операцию в Черном море.

Видео: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet