Россияне выбрали самые забавные названия населенных пунктов страны

Первое место заняла деревня Чуваки в Пермской крае.

Сервис путешествий Tutu.ru провел забавное голосование среди россиян. Специалисты собрали в один список самые смешные названия населенных пунктов России. Первое место в этом опросе заняла деревня Чуваки, которая находится в Пермской крае. За нее проголосовали 3 120 человек (27,2 %).

Второе место по праву досталось селу Мошонки в Калужской области (2 277 человек), третье — деревне Варварина Гайка Саратовской области (1 584). В пятерку также попали Большой Смердяч, который находится в Вологодской области (1 366) и Добрые Пчелы Рязанской области (1 027).

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Фото: скриншот / OpenStreetMap, Tutu.ru