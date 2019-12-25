Цена контракта составила 192,79 миллиона рублей.

В пятницу 27 марта, стало известно о том, что выбраны подрядчики для ремонта дорог в трех районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что дороги отремонтируют в Петроградском, Петродворцовом и Красносельском районах города. Отмечается, что выполнением проекта в первом районе займется ООО "Экспрессстрой". Цена контракта составила 192,79 миллиона рублей.

Петродворцовый район достался ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Новенькие дороги обойдутся в 468 миллионов рублей.

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