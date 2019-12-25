КАД между ЗСД и Энгельса полностью перекроют на три месяца

На участке будут проводить строительно-дорожные работы.

Реконструкция северного участка КАД Петербурга на три месяца перекроет 15 километров внутреннего кольца. Автомобили будут перенаправить на внешнее кольцо. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так с 1 апреля и до 1 июля будет закрыто внутреннее кольцо с 10 по 25-й километр (развязка между ЗСД и проспектом Энгельса).

Транспорт будет двигаться по одной полосе от ЗСД к проспекту Энгельса и по двум полосам от проспекта Энгельса в сторону ЗСД.

Также на внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы.

Фото: Piter.TV