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КАД между ЗСД и Энгельса полностью перекроют на три месяца
Сегодня, 12:47
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nastya960

КАД между ЗСД и Энгельса полностью перекроют на три месяца

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На участке будут проводить строительно-дорожные работы.

Реконструкция северного участка КАД Петербурга на три месяца перекроет 15 километров внутреннего кольца. Автомобили будут перенаправить на внешнее кольцо. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так с 1 апреля и до 1 июля будет закрыто внутреннее кольцо с 10 по 25-й километр (развязка между ЗСД и проспектом Энгельса).

Транспорт будет двигаться по одной полосе от ЗСД к проспекту Энгельса и по двум полосам от проспекта Энгельса в сторону ЗСД.

Также на внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы. 

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, кад, энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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