В Петербурге выбрали подрядчиков для строительства улицы Среднерогатская и продолжения Варшавской

Среднерогатская соединит жилую застройку и улично-дорожную сеть Московского района. Подрядчик продлит Варшавскую улицу на полтора километра.

В Петербурге выбрали подрядчиков для строительства продолжения Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской и для строительства новой улицы в Московском районе. Об этом сообщает Дирекция транспортного строительства.

Продолжением Варшавской улицы за 570 миллионов рублей займется "Орион Плюс". Новую улицу от Дунайского проспекта до южного полукольца Октябрьской железной дороги за 721 млн рублей протянет ЗАО "Трест".

Новая улица Московского района будет носить названия Среднерогатская. Она будет 1,451 километра в длину, занимать будет четыре полосы. По проекту еще должны быть обустроены два внутриквартальных проезда, от Среднерогатской до Пулковского шоссе (1,09 км) и от разворотного кольца Среднерогатской вдоль Южного кольца до Пулковского шоссе (0,835 км). Среднерогатская соединит жилую застройку и улично-дорожную сеть Московского района.

Подрядчик "Орион Плюс" продлит Варшавскую на полтора километра. Строительство нужно завершить к 20 октября 2021 года.

Ранее на Piter.TV: От Дунайского проспекта построят новую улицу.

Фото: Piter.TV