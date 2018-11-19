От Дунайского проспекта построят новую улицу

Максимальная цена контракта составляет 724 млн рублей.

В Петербурге появится новая улица от Дунайского проспекта до южного полукольца Октябрьской железной дороги. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Заказчиком проекта выступила дирекция транспортного строительства. Максимальная цена контракта составляет 724 млн рублей. В задании к подрядчику говорится, что новая улица под названием "Среднерогатская" будет длинной 1,451 км и иметь четыре полосы для автомобилей. Максимальная пропускная способность дороги должна составить 11 тысяч автомобилей в сутки. Помимо этого подрядчик должен построить два внутриквартальных двухполосных проезда к соседним улицам. Конкурс продлится до 29 марта. Саму дорогу должны ввести построить не позднее 30 июня 2020 года.



Ранее Piter.TV писал о запуске всероссийского конкурса на проект монумента Маршалу Ушаклву. Открыть памятник хотят в 2020, так как в это время исполняется 275 лет со дня рождения Ушакова.



Фото: Piter.TV