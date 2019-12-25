Выборжец нашел раритетный пистолет под полом своей квартиры 

В субботу, 21 марта, в отдел полиции Выборгского района поступило сообщение от 29-летнего мужчины. Он обнаружил пистолет Browning M1900 образца 1906 года во время вскрытия пола. Об этом стало известно Piter.TV.
Отметим, что двухкомнатная квартира заявителя находится в доме, который был построен в 1983 году. Старинная находка калибра 6,35 мм была завернута в тряпку. В магазине не обнаружено патронов.
Оперативникам удалось установить, что найденное оружие нигде не зарегистрировано. Экспертизу проведут после поступления боеприпасов.
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Фото: Pixabay
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