Выборжец нашел раритетный пистолет под полом своей квартиры 

Оружие 1906 года было замуровано в здании конца 20 века.

В субботу, 21 марта, в отдел полиции Выборгского района поступило сообщение от 29-летнего мужчины. Он обнаружил пистолет Browning M1900 образца 1906 года во время вскрытия пола. Об этом стало известно Piter.TV.

Отметим, что двухкомнатная квартира заявителя находится в доме, который был построен в 1983 году. Старинная находка калибра 6,35 мм была завернута в тряпку. В магазине не обнаружено патронов.

Оперативникам удалось установить, что найденное оружие нигде не зарегистрировано. Экспертизу проведут после поступления боеприпасов.

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