Полиция Выборга задержала наркодилера с ружьем и мерными стаканчиками

Его будут судить за хранение и сбыт амфетамина.

В Выборгском районе на 133 километре трассы Скандинавия задержан мужчина 1988 года рождения. Ему грозит уголовное наказание за хранение и сбыт психотропных веществ. Об этом стало известно Piter.TV

При досмотре оперативники изъяли у задержанного пакет с 89 граммами порошка белого цвета. Экспертиза установила, что наркодилер нёс с собой амфетамин. Кроме того, в гараже нарушителя было найдено охотничье ружье, комплект из 13 патронов, весы и стаканчики для взвешивания дозы.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

Ранее мы писали о том, что инспекторов ГИБДД из Соснового Бора накажут за регистрацию угнанных иномарок.

Фото: Pixabay