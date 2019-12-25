Инспекторов ГИБДД из Соснового Бора накажут за регистрацию угнанных иномарок

Суд города Сосновый бор приговорил к лишению свободы двух сотрудников межрайонного отделения ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Городская прокуратура сообщила, что злоумышленники в течение года регистрировали автомобили представительского класса, которые были угнаны на территории Петербурга.
Незаконная деятельность велась с 2015 по 2016 год. За это время инспекторы успели совершить более 20 преступлений. Машины поставлялись на регистрацию без предварительного осмотра и подтверждения заявителями права на представление интересов владельцев.
Сотрудникам предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, подлоге и мелком взяточничестве. Они отправятся в места лишения свободы.
Ранее мы рассказывали о том, что в отношении петербуржца возбудили уголовное дело за взятку в Приозерске.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )