В отношении петербуржца возбудили уголовное дело за взятку в Приозерске

Он доплатил инспектору за права два года назад.

38-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется по факту взяточничества. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленинградской области.

Преступление произошло в марте 2018 года в Приозерске. Мужчина заплатил сотруднику МВД 15 тысяч рублей за содействие в сдаче экзамена на получение водительских прав. Нарушителя удалось выявить в ходе рассмотрения дела против самого инспектора. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Судить петербуржца будут на основании части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

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