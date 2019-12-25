В отношении петербуржца возбудили уголовное дело за взятку в Приозерске

38-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется по факту взяточничества. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленинградской области.
Преступление произошло в марте 2018 года в Приозерске. Мужчина заплатил сотруднику МВД 15 тысяч рублей за содействие в сдаче экзамена на получение водительских прав. Нарушителя удалось выявить в ходе рассмотрения дела против самого инспектора. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
Судить петербуржца будут на основании части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".
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