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В отношении петербуржца возбудили уголовное дело за взятку в Приозерске
Сегодня, 15:29
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В отношении петербуржца возбудили уголовное дело за взятку в Приозерске

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Он доплатил инспектору за права два года назад.

38-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется по факту взяточничества. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленинградской области.

Преступление произошло в марте 2018 года в Приозерске. Мужчина заплатил сотруднику МВД 15 тысяч рублей за содействие в сдаче экзамена на получение водительских прав. Нарушителя удалось выявить в ходе рассмотрения дела против самого инспектора. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. 

Судить петербуржца будут на основании  части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий". 

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Теги: ленинградская область, приозерск
Категории: Новости Ленинградской области,

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