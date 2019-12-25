На Выборгской таможне задержали радиоактивный самолет

Его перевозил россиянин.

По информации пресс-службы Выборгской таможни, задержание произошло на дорожном посту Торфяновка. Пограничники, сотрудники Роспотребнадзора и эксперт регионального "Центра гигиены и эпидемиологии" заметили легковой автомобиль с прицепом, который двигался по направлению въезда в Россию. На буксире водитель вез небольшой американский самолет "Стардастер".



Воздушное судно показалось сотрудником подозрительным, поэтому было решено провести контроль радиации. В результате экспертизы, доля ионизирующего излучения в верхней части корпуса составила 56 мкЗв/ч. Эта величина гораздо выше нормы: 10-12 часов в кабине обошлись бы пилоту годовой дозой облучения.





Ситуацию прокомментировал начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами:

Сам объект находится на панели приборов, это датчик крена самолета. Указатели, различные шкалы, подсветка уровня - на них нанесено светящееся в темноте вещество Радий-226, принадлежащее к радиоактивному семейству Урана 238. Известно, что до 1970 года соли Радия 226 входили в состав светомассы постоянного действия, применявшиеся в светящихся шкалах различных приборов, – рассказал Виталий Гольник

Удалось установить, что первоначально разобранный самолет был привезен из Флориды в порт Котки. Поскольку владелец судна не смог предоставить документы, необходимые для ввоза радиоактивных материалов, в его отношении возбудили уголовное дело. Кроме того, Роспотребнадзор постановил вернуть самолет на территорию Финляндии.

Ранее мы писали о том, что Финляндия ограничила движение через границу с 19 марта.

Фото: пресс-служба Выборгской таможни