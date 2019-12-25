Выборжцы снова могут сходить в бассейн

Также введены послабления для культурно-образовательных учреждений.

С сегодняшнего дня, 29 июня, в Выборгском районе начинают работать бассейны. Посетители смогут заниматься как индивидуально, так и в группе. Об этом сообщила газета "Выборг".

Напомним, что Выборгский район находится в "желтой" зоне по коронавирусу. Ограничение на посещение бассейнов было отменено в соответствии в Постановлением правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года.

Кроме того, послабления сделаны в сферах образования и культуры: учреждения дополнительного образования могут проводить занятия с участием 12 человек и учетом "масочного" режима, музеи примут до 25 человек на открытом воздухе и не более 10 человек в помещении, а в дома культуры разрешено заходить группами до 12 человек.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборга предупредили об опасности купания на Смоляном Мысе.

Фото: Pixabay