Выборжцы недовольны стихийными парковками во дворах

Жители Выборга неоднократно обращались в отдел благоустройства с жалобами на недобросовестных водителей. Возмущение вызывает парковка на газонах, под окнами домов и на детских площадках.
Представители администрации начали наказывать нарушителей. УМВД совместно с сотрудниками отдела благоустройства выехали на улицу города и провели рейд. В результате было обнаружено несколько разукомплектованных и неэксплуатируемых машин.
В ближайшее время владельцам неправомерно припаркованных автомобилей и автохлама грозит административное нарушение. Сотрудники правоохранительных органов продолжат отслеживать ситуацию.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали действовать штрафы за неоплаченную парковку.
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