Выборжцы недовольны стихийными парковками во дворах

Администрация уже принимает меры.

Жители Выборга неоднократно обращались в отдел благоустройства с жалобами на недобросовестных водителей. Возмущение вызывает парковка на газонах, под окнами домов и на детских площадках.

Представители администрации начали наказывать нарушителей. УМВД совместно с сотрудниками отдела благоустройства выехали на улицу города и провели рейд. В результате было обнаружено несколько разукомплектованных и неэксплуатируемых машин.

В ближайшее время владельцам неправомерно припаркованных автомобилей и автохлама грозит административное нарушение. Сотрудники правоохранительных органов продолжат отслеживать ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали действовать штрафы за неоплаченную парковку.