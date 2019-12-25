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Выборжцы недовольны стихийными парковками во дворах
Сегодня, 14:59
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lizapoluda

Выборжцы недовольны стихийными парковками во дворах

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Администрация уже принимает меры.

Жители Выборга неоднократно обращались в отдел благоустройства с жалобами на недобросовестных водителей. Возмущение вызывает парковка на газонах, под окнами домов и на детских площадках.

Представители администрации начали наказывать нарушителей. УМВД совместно с сотрудниками отдела благоустройства выехали на улицу города и провели рейд. В результате было обнаружено несколько разукомплектованных и неэксплуатируемых машин. 

В ближайшее время владельцам неправомерно припаркованных автомобилей и автохлама грозит административное нарушение. Сотрудники правоохранительных органов продолжат отслеживать ситуацию.  

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали действовать штрафы за неоплаченную парковку.

 

Теги: выборг, парковки
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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