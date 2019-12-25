В Петербурге начали действовать штрафы за неоплаченную парковку

Штраф могут выписать в течение двух месяцев после нарушения.

В четверг, 12 марта, вступили в силу поправки в административном кодексе, согласно которым начала действовать ответственность за нарушение правил платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

То есть удалось получить разрешение на получение персональных данных, которое и даст возможность администрировать штрафы. Данные будут поступать в ГИБДД в течение трех дней после нарушения. Штраф могут выписать в течение двух месяцев.

Губернатор Петербурга при этом поблагодарил тех, кто несмотря на несовершенную систему, всё равно оплачивал парковку. Данные средства шли на строительство детсадов, школ и развитие городской инфраструктуры.

В Госдуме предложили сделать московские парковки бесплатными из-за коронавируса.