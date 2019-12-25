В Госдуме предложили сделать московские парковки бесплатными из-за коронавируса

Инициатором идеи стал вице-спикер Петр Толстой.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил московскому мэру Сергею Собянину временно сделать платные парковки в городе бесплатными или снизить их стоимость. Предложение политик объяснил повальным заражением коронавирусом и рекомендацией для граждан меньше пользоваться общественным транспортом. Об этом Толстой написал на своей странице в Facebook.

Политик напомнил, что временный отказ от автобусов и метро, особенно в час-пик, порекомендовал Роспотребнадзор. При этом, отметил Толстой, у людей не остается альтернатив: с личным транспортом парковка в центре города все равно бьет по карману. Вице-спикер попросил Собянина рассмотреть возможность временно отменить правило оплаты автомобильных мест. Сам политик понимает, что ранее введение системы оплаты разгрузило центр от пробок и очистило дороги от плохо припаркованных машин.

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