Названы ТОП-3 мощных авто в бюджетном сегменте рынка в России

В ТОП вошли Skoda Octavia, Geely Atlas и Kia Optima.

Издание speedme.ru составило свой рейтинг мощных автомобилей бюджетного сегмента рынка России. Стоимость выбранных автомобилей не превышает 1.5 миллиона рублей.

Первым стал лифтбек Skoda Octavia. Мотор 1,8 литров, мощность 180 лошадиных сил. Модели представлены на "механике" и "роботе". Дилеры просят за такое авто 1 миллион 490 тысяч рублей.

На втором месте оказался китайский кроссовер Geely Atlas. Как и "Шкода" у этой модели 1,8-литровый мотор и те же 180 лошадиных силы. Машина на 6-ступенчатом "автомате" будет стоить от полутора миллиона рублей.

Бронзовым призером стал корейский седан Kia Optima. Мотор у данной машины двухлитровый, а лошадиных сил всего 150. Однако цена у этой модели ниже — от 1 миллиона 360 тысяч рублей.

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