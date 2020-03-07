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Петербург стал третьим в России по скорости интернета
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Петербург стал третьим в России по скорости интернета

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Скорость интернет-соединения в Северной столице составила 177,8 Мбит/с.

Петербург вошел в топ-3 городов России по скорости интернет-соединения. Об этом пишут "РИА Новости" 12 октября, ссылаясь на аналитиков "Дом.ру".

Северная столица оказалась на третьем месте со скоростью интернета 177,8 Мбит/с. Вторым стал Ростов-на-Дону с показателем 179 Мбит/с. Рекордсмен – Краснодар, где скорость интернета достигает 240,5 Мбит/с.

В 2023 году наблюдается увеличение средней скорости интернет-соединения во всех городах нашего рейтинга. Разница со скоростью в 2022 году составила в среднем 21 Мбит/с. Это подтверждает спрос пользователей на высокий стабильный интернет и необходимую постоянную работу интернет-провайдеров над улучшением услуг, чтобы соответствовать запросам.

Екатерина Кривошеева, руководитель продукта "Интернет" компании "Дом.ру"

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург не вошел в список самых счастливых российских регионов.

Фото: Piter.TV

Теги: скорость интернета, топ-3
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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