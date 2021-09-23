МегаФон повысил надежность сети и скорости интернета в Выборгском районе

Новые коммуникации разгрузили локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет‑пользователей и предоставили абонентам, в том числе и корпоративным клиентам, доступ к максимальным скоростям мобильного интернета. Пропускная способность транспортной сети в этой локации увеличилась с 900 Мб/с до 10 Гб/с. Также за счёт организации дополнительного направления для пропуска трафика повысилась надежность связи.
На площадках, где проложен новый волоконно-оптический кабель, установлено оборудование транспортной сети IPBH (Internet Protocol Backhaul). Данная технология подразумевает, что каждая подключенная к оптоволоконным линиям связи базовая станция теперь оборудована небольшим модулем, расширяющим пропускную способность оборудования в 10 раз.
Наша ключевая задача – обеспечить абонента качественными мобильными сервисами, которая решается планомерной работой наших специалистов в 47 регионе. Выборгский район занимает третье место по численности населения в области. Так же район богат достопримечательностями и является популярным местом для отдыха жителей Санкт-Петербурга. Используя инновационные подходы, мы обеспечиваем опережающее развитие сети и готовность к обслуживанию постоянно увеличивающегося трафика.
Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Технология Massive MIMO от МегаФона ускорила мобильный интернет в Ленинградской области.
Фото: pxhere
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