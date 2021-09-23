МегаФон повысил надежность сети и скорости интернета в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники оператора проложили более 121 километра волоконно-оптической линии связи. Новая телекоммуникационная магистраль на участке Зеленая Роща – Приморск – Выборг в десять раз увеличила пропускную способность сети.

Новые коммуникации разгрузили локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет‑пользователей и предоставили абонентам, в том числе и корпоративным клиентам, доступ к максимальным скоростям мобильного интернета. Пропускная способность транспортной сети в этой локации увеличилась с 900 Мб/с до 10 Гб/с. Также за счёт организации дополнительного направления для пропуска трафика повысилась надежность связи.

На площадках, где проложен новый волоконно-оптический кабель, установлено оборудование транспортной сети IPBH (Internet Protocol Backhaul). Данная технология подразумевает, что каждая подключенная к оптоволоконным линиям связи базовая станция теперь оборудована небольшим модулем, расширяющим пропускную способность оборудования в 10 раз.

Наша ключевая задача – обеспечить абонента качественными мобильными сервисами, которая решается планомерной работой наших специалистов в 47 регионе. Выборгский район занимает третье место по численности населения в области. Так же район богат достопримечательностями и является популярным местом для отдыха жителей Санкт-Петербурга. Используя инновационные подходы, мы обеспечиваем опережающее развитие сети и готовность к обслуживанию постоянно увеличивающегося трафика. Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Технология Massive MIMO от МегаФона ускорила мобильный интернет в Ленинградской области.

Фото: pxhere