Петербург не вошёл в список самых счастливых российских регионов

Также в рейтинге не нашлось место для Москвы.

Северной столице и Москве не нашлось места в топе самых счастливых российских регионов. Города заняли только седьмое и восьмое места соответственно. Об этом сообщило издание "Известия", со ссылкой на результаты опроса Budu.

Отметим, что топ был создан на основе мнения жителей регионов. Они оценили уровень собственного эмоционального напряжения, тревоги и ментального состояния.

Наиболее "грустными" регионами оказались Нижегородская область, Красноярский край и Ростовская область. В тройку лидеров вошли Самарская, Свердловская и Челябинская области.

Ранее мы сообщили о том, что кампания по продвижению туристского Петербурга признана лучшей в стране.

Фото: Piter.TV