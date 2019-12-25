Кампания по продвижению туристского Петербурга признана лучшей в стране

Помимо города на Неве, в тройке лидеров оказались Москва и Казань.

Северная столица получила награду в номинации "Лучшее представление города" на туристической выставке в столице РФ. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Конгрессно-выставочное бюро".

Рейтинг из 10-ти регионов страны, в которых удачнее всего продвигают услуги гостеприимства, составила Ассоциация туроператоров России. Помимо города на Неве, в тройке лидеров оказались Москва и Казань.

В прошлом году количество туристов в Петербурге возросло до 8 млн человек. Это на 33% больше, чем в 2021-ом. С января по июль 2023-его в Северной столице гостили 5,3 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге.

Фото: Piter.TV