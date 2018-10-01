Первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге

На мероприятии представят гастрономию, авторские изделия, продукцию фермерских хозяйств северо-западного региона.

В Петербурге на Манежной площади с 22 сентября по 1 октября пройдет фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму в пятницу, 15 сентября.

На мероприятии представят гастрономию, авторские изделия, продукцию фермерских хозяйств северо-западного региона. По выходным артисты уличных театров покажут представления. Для детей предусмотрели рассказы ремесленников и фермеров.

Всемирный день туризма на площади отметят 27 сентября.

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Фото: "Википедия"