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Первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге
Сегодня, 18:36
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Первая осенняя ярмарка "Натуральное путешествие" пройдет на Манежной площади в Петербурге

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На мероприятии представят гастрономию, авторские изделия, продукцию фермерских хозяйств северо-западного региона.

В Петербурге на Манежной площади с 22 сентября по 1 октября пройдет фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму в пятницу, 15 сентября.

На мероприятии представят гастрономию, авторские изделия, продукцию фермерских хозяйств северо-западного региона. По выходным артисты уличных театров покажут представления. Для детей предусмотрели рассказы ремесленников и фермеров. 

Всемирный день туризма на площади отметят 27 сентября. 

Ранее на Piter.TV: фестиваль китайского кино начинается в Петербурге.

Фото: "Википедия"

Теги: натуральное путешествие, осенняя ярмарка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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