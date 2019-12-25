Фестиваль китайского кино пройдёт в Петербурге

Мероприятие пройдёт с 14 по 17 сентября в рамках кинотеатре "Аврора".

С 14 по 17 сентября в рамках фестиваля китайского кино в петербургском кинотеатре "Аврора" состоятся бесплатные показы фильмов, снятых в Поднебесной. Об этом пишет пресс-служба комитета по культуре города.

В программе превалируют игровые картины, в частности – "Возвращение домой" режиссёра Жао Сяочжи,"Привет, мам" Цзя Лин, "Зажигая звезды" Лю Цзянцзян, "Лунныи человек" Чжан Чиюй, "Исчезающая пастораль" Чжоу Цзюнь и Адиши Сяжэхэмань. Также зрителям представят докуметальную леньу "Волшебное мастерство Сучжоу" Женьтян Суна.

Добавим, что фестиваль китайского кино в РФ будет проходить с 7 по 17 сентября в качестве ответного жеста на Russian Film Festival, который проходил с 27 августа по 3 сентября в ряде городов КНР.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere