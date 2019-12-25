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В феврале продажи АвтоВАЗа снизились на 7%

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Представитель компании говорит, что это связано с "высокой базой" 2019 года.

В четверг, 5 марта, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовал данные, из которых видно, что продажи новых легковушек АвтоВАЗа сократились на 7% —  это до 25 тысяч штук, сообщил РБК. 

Однако общие продажи в России сократились всего на 2%. По мнению представителя компании, это связано с "эффектом высокой базы 2019 года". В прошлом году, в феврале 2019 года, компания продала 27 тысяч авто. 

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер также считает, что в 2020 году продажи машин снизятся еще на 2,1%.

Стоит отметить, что динамика продаж премиальных марок в феврале не изменялась. 

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Теги: автоваз, снижение продаж авто
Категории: Лента новостей,

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