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Выборжцев приглашают поучаствовать к конкурсе "Вместе против коррупции"
Сегодня, 12:12
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lizapoluda

Выборжцев приглашают поучаствовать к конкурсе "Вместе против коррупции"

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Мероприятие пройдет при поддержке прокуратуры РФ.

Молодые жители Выборгского района могут принять участие в конкурсе Международном конкурсе социальной рекламы "Вместе против коррупции". Одним из организаторов выступает генеральная прокуратура РФ совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и Министерством иностранных дел РФ в. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Допустимый возраст конкурсантов – от 14 до 35 лет. Подать заявку на участие в номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик" могут как индивидуальные участники, так и творческие объединения, перейдя на официальный сайт конкурса.

 По результатам конкурса, 20 октября, жюри выберет 100 лучших плакатов и видеороликов, которые будут размещены в Сети для голосования пользователей. Участники, набравшие наибольшее число голосов, станут победителями.

Церемония награждения состоится 9 декабря. Отметим, что в этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

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Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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