Выборжанин испортил благоустройство двора ради парковки личного автомобиля

Безответственный выборжанин испортил ещё не завершенное дворовое благоустройство ради того, чтобы удобнее запарковать свой автомобиль.

Вопиющий случай безответственного отношения к общественному пространству двора заснял на камеру один из пользователей группы "Интересные события в Выборге". Некий гражданин, вероятно являющийся владельцем автомобиля Форд самовольно демонтировал часть поребрика, установленного в процессе благоустройства двора.

Очевидно, что целью данного гражданина было получить возможность беспрепятственно ставить автомобиль на газон.

Масла в огонь подливает также тот факт, что благоустройство в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" даже не подошло к концу. То есть, вандал разрушил то, что ещё по факту даже не было достроено.

Как обычно бывает ввтаких ситуациях, в социальных сетях разгорелся нешуточный скандал с предложениями линчевать владельца или как минимум нанести урон его транспортному средству.

Мы же в свою очередь ответственно предостерегаем наших читателей от подобных незаконных действий. А тем, кто ставит свой комфорт выше общественного напоминаем, что полиция особенно активно взялась за вандалов, портящих городскую среду.

Фото: группа ВКонтакте "Интересные события в Выборге"