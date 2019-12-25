Выборжане получили государственные награды

Анатолий Смольянинов, Валерий Савинов и Василий Козлов получили благодарственные письма Президента РФ, памятные медали и знаки отличия.

Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил государственные награды, благодарственные письма Президента России, а также - региональные награды и знаки отличия ленинградцам. Среди награжденных есть и представители Выборгского района.

За значительный вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года Благодарственным письмом Президента Российской Федерации награжден глава администрации МО "Рощинское городское поселение" Валерий Савинов.

За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. памятной медалью Российского организационного комитета "Победа" награжден директор МБУ "Городской информационный центр" г. Выборга, председатель совета общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Выборгского района "Офицеры 30-го гвардейского армейского корпуса" Анатолий Смольянинов.

Знаком отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области" награжден глава МО "Полянское сельское поселение" Василий Козлов.

Ранее мы сообщили о том, что в Каменногорском поселении подвели итоги работы в 2020 году.

Фото: администрация МО "Выборгский район"