В Каменногорском поселении подвели итоги работы в 2020 году

В муниципальном образовании благоустраивали дворы, ремонтировали дороги, устанавливали контейнерные площадки.

Глава администрации Наталья Михайлова рассказала о результатах работы МО "Каменногорское городское поселение". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В Каменногорском поселении в 2020 году благоустраивали дворовые территории, ремонтировали дороги, устанавливали контейнерные площадки. При формировании планов на год в Каменногорском городском поселении традиционно применяется программно-целевой метод. Ежегодно действует ряд муниципальных программ: развитие автомобильных дорог, благоустройство, обеспечение и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности на территории населенных пунктов и др.

В 2020 году в рамках госпрограммы 47 региона "Развитие транспортной системы Ленинградской области" проведен ремонт автомобильных дорог в п. Возрождение; в г. Каменногорске; в п. Пруды; в п. Красный Холм; автомобильной дороги "Подъезд к пос. Михалево".

Установлено 23 контейнерные площадки в Каменногорске и поселках муниципального образования.

При содействии старост благоустроены дворы в поселках Михалево, Возрождение, Пруды. Ремонт дворовой территории в Каменногорске по ул. Бумажников, 17 и 26 проведен в рамках реализации областного закона № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления".

Участие в программе "Благоустройство сельских территорий Ленинградской области" позволило установить детские площадки и спортивный комплекс в п. Возрождение и п. Пруды.

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Фото: vyborg.tv